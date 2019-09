Torra demana al TSJC la recusació del seu president en el judici per desobediència

EFE

09.09.2019 | 10:53

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la recusació del seu president, Jesús María Barrientos, en la causa per la qual es jutjarà Torra per desobediència, en considerar que el magistrat no és "imparcial".

En un escrit al qual ha tingut accés Efe i que ha avançat RAC1, Torra al·lega que Barrientos, un dels magistrats que formen part del tribunal que el jutjarà per no retirar en el termini indicat llaços grocs de la Generalitat en la campanya electoral, no compleix amb el criteri d'imparcialitat per les seves manifestacions públiques "absolutament contraposades" a les del president.