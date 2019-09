Líders a la presó i l'exterior demanen unitat

EFE

09.09.2019 | 10:21

Els dirigents independentistes que es troben a la presó o a l'estranger apel·len a la unitat i a la participació en la Diada "com a avantsala" de la resposta a la sentència del cas del "procés" i després que en les últimes setmanes ERC i JxCat hagin fet públiques les seves diferències.

L'article porta la signatura de Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi *urull, que estan a la presó a l'espera de sentència, i dels dirigents a l'estranger Antoni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Marta Rovira i Meritxell Serret.

Aquest article conjunt arriba després que en els últims mesos s'hagin fet patents les diferències entre les forces sobiranistes que, ara com ara, no han consensuat una resposta unitària a la sentència del "procés" i difereixen en assumptes com la conveniència o no de convocar eleccions autonòmiques.

Els líders independentistes fan una crida a la societat catalana a "protagonitzar una mobilització excepcional" abans de la sentència del Tribunal Suprem "i mentre la repressió contra els drets humans, civils i polítics continua", denuncien. Es mostren convençuts que la manifestació del pròxim 11 de setembre serà "un clam de persistència i confiança en el futur". "No deixarem -afegeixen- que ens llevin la il·lusió de fer el país que volem".