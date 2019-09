El jutge imputa vuit caps de la Policia per les càrregues de l'1-O

Barcelona EFE

06.09.2019 | 04:00

El jutge de Barcelona que investiga les càrregues policials de l'1-O ha citat com investigats a vuit inspectors en cap de la Policia Nacional que van ser els responsables dels dispositius en 27 punts de votació de la capital catalana. En la seva provisió, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que també manté imputats a una quarantena d'agents per les càrregues de l'1-O, cita a aquests vuit inspectors per als dies 9 i ...