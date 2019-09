Canvis a la ruta del transport escolar, que serà més llarga

06.09.2019 | 04:00

Després de l'accident de trànsit que va haver-hi el passat 29 d'agost al pont que passa per sobre de la línia R4 de Renfe, a Rellinars -un dels dos vehicles implicats va caure a la via-. l'alcaldessa del municipi, Marta Roquè, va transmetre al Consell Comarcal la seva preocupació pel possible estat del pont. Per aquest motiu, el Consell Comarcal, en espera que es determini l'estat del pont, ha pres la mesura cautelar de canviar l'itinerari i que l'autocar escolar que cobreix la ruta entre Rellinars i Vacarisses no passi pel citat pont.

Igualment, afegint-se a les accions que faci l'Ajuntament de Rellinars, el Consell Comarcal també contactarà amb les autoritats amb competència per a diagnosticar l'estat del pont.

Perjudici

El canvi d'itinerari comporta el pas de l'autocar escolar per l'autopista C-58. El bus compta amb sistema de seguretat per l'alumnat (cinturons) i amb monitoratge pel control de la seguretat. Aquest canvi de recorregut suposarà un increment d'uns deu minuts en el temps del viatge, tant d'anada com de tornada. Conscient que això és un perjudici pels usuaris, el Consell Comarcal reprendrà l'itinerari habitual en el mateix moment que es garanteixi la seguretat del pont.