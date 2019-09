Bus escolar per als alumnes de batxillerat de Rellinars a partir del 7 d'octubre 

Rellinars

Antoni Losada

06.09.2019 | 04:00

Des de fa quatre cursos -aquest que comença ara serà el cinquè- el Consell Comarcal ofereix servei de transport escolar als alumnes de batxiller de Rellinars, encara que no està obligat a fer-ho, per anar a l'Institut de Vacarisses, juntament amb els alumnes d'ESO del municipi. Aquest mateix servei de transport escolar no obligatori l'ofereix el Consell Comarcal també als alumnes de batxillerat de Sant Llorenç Savall i Ullastrell.Així, des del curs 2015-2016, l'organisme comarcal, sensible al ...