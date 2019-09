Torra diu que JxCat votarà no a Sánchez: "No hi ha motiu per a canviar el vot"

EFE

05.09.2019 | 10:16

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest dijous que els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés votaran no a una possible investidura de Pedro Sánchez ja que, després de conèixer l'última proposta socialista, "no hi ha motiu per a canviar el sentit del vot".

En la seva primera intervenció pública a Madrid, en un esmorzar informatiu, Torra també s'ha referit a la sentència del "procés" i ha assegurat que "si no és absolutòria, no l'acceptarem i actuarem en conseqüència i tots els drets que ens siguin negats els tornarem a exercir. Ho tornarem a fer".

Torra ha advertit que la societat catalana sabrà "donar una resposta en profunditat després de la sentència" si és condemnatòria, pel que "l'últim que farem serà abocar-nos a unes eleccions"