ERC no bloquejarà la possible investidura de Pedro Sánchez

Madrid EFE

04.09.2019 | 20:31

El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián.El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, va assegurar ahir que el seu partit no bloquejarà una possible investidura de Pedro Sánchez, malgrat el "paràgraf nefast i innecessari" de la proposta programàtica presentada el dimarts pel president en funcions que no contempla un referèndum a Catalunya.Rufián es va expressar d'aquesta manera després de reunir-se amb la portaveu socialista en el Congrés, Adriana Lastra, i el responsable ...