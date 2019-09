El cicle Gaudí torna al teatre municipal La Sala

Rubí

Redacció

05.09.2019 | 04:00

El cicle Gaudí, organitzat per l'Acadèmia del Cinema Català, es reprendrà el dia 13 amb la pel·lícula "Els dies que vindran". El teatre municipal La Sala serà una de les 25 sales de la província que projectaran aquest llarg dirigit per Carlos Marqués-Marcet i protagonitzat per David Verdaguer i María Rodríguez.Després de "10.000 km" i "Tierra firme", Marqués-Marcet es torna ...