Proves de bombament del nou pou de Torreblanca de Vacarisses

Vacarisses

04.09.2019 | 04:00

Aquest agost s'han iniciat les proves de bombament d'aigua del nou pou de Torreblanca, que s'aniran repetint fins que Endesa dugui a terme la part elèctrica necessària per poder començar a subministrar aigua potable a Torreblanca II i Carena Llarga. Es preveu ampliar l'abast del pou a altres zones per garantir el subministrament d'aigua a tot Vacarisses, sense haver de dependre només dels actuals pous de Can Serra. A més, quan el nou pou funcioni de forma regular, els de Can Serra podran ...