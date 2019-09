Una jove de 14 anys mor en caure per una claraboia a Lleida

EFE

04.09.2019 | 11:48

Una jove de 14 anys va morir ahir en caure per una claraboia en un edifici de la ciutat de Lleida, segons han informat aquest dimecres els Mossos d'Esquadra. La policia va rebre l'avís de l'accident cap a les vuit de la tarda d'ahir. Va ocórrer en un edifici d'entre vuit i nou plantes de l'avinguda de Francesc Macià.

La jove es trobava amb altres noies a l'última planta de l'immoble quan, per causes per determinar, es va precipitar per la claraboia del pati interior i va morir a causa de l'impacte.