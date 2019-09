La carpa gegant va ser tot un èxit i repetirà el pròxim any

Matadepera

A. Losada

03.09.2019 | 04:00

La carpa gegant que es va muntar entre l'avinguda del Mas Sot i el carrer de Sant Joan, una de les principals novetats d'aquesta edició de la festa major de Matadepera, va ser un èxit rotund. La carpa, de 1.400 metres quadrats, va acollir la majoria d'activitats del programa, entre elles les més multitudinàries, com ara el Sopar de Germanor, amb 2.300 participants (mai s'havia arribat a aquesta xifra); el concert del grup Els Catarres, que va deixar l'espai petit; part de la celebració del 35è aniversari de l'agermanament de la localitat austríaca de Mariapfarr amb el municipi (el sopar i el concert, mentre que l'acte oficial es va ver a la plaça de l'Ajuntament); o l'actuació del Mag Lari, que va ser seguida per unes 600 persones.

També va ser multitudinària (potser massa) la Festa Jove de dissabte a la nit a la plaça de l'Ajuntament, fins al punt que els joves van ocupar també els carrers adjacents.

Donat l'èxit de la carpa gegant (feia 70 metros de llargada per 20 d'amplada), molt probablement l'experiència es tornarà a repetir el pròxim any. Almenys, així ho va confirmar ahir la regidora de Festes, Carme Querol, qui va declarar que "estem molt contents" de com ha funcionat i va afegir que de cara a la pròxima edició es millorarà la carpa, posant-hi parquet a terra perquè no s'aixequi pols, com ha passat aquest cop.

"Tot ha anat molt bé i hi ha hagut molta afluència de públic, de fet, més del que havíem previst inicialment", va explicar ahir Querol en fer balanç de les festes.

La celebració del 35è aniversari de l'agermanament entre Matadepera i Mariapfarr va ser especialment "emotiu i entranyable", va dir Querol, una activitat que va comptar amb tots els alcaldes que ha tingut el municipi des del 1984 (a excepció de Lluís Iribarren, que és mort).

També en van fer a la carpa gegant el tradicional Tastets de les Entitats: el concert de la Banda de Mariapfarr i la Banda de Matadepera (dins de la commemoració de l'agermanament); el concert de reggae per a nens del grup The Peneguins; o la cantada d'havaneres dels grups Mariners de Riera i Port Bou, ahir al vespre.

Sardanes

D'entre les més de 80 activitats programades també va haver-hi espai per a la cultura popular, com les sardanes, amb la cobla Contemporània, la cercavila o la plantada de gegants. Les activitats esportives també van tenir un protagonisme important, amb la Cursa popular com a principal exponent, a més d'altres iniciatives dirigides al públic infantil i juvenil que són tot un clàssic a les festes.

L'activitat "Anem a fer un tomb", que proposa una excursió pels voltants del municipi, es va portar a terme dissabte al matí i diumenge a la tarda. En la mateixa línia, aquest dijous a les 21.30 h es passarà un audiovisual al Casal de Cultura titulat "Camí ignasià en BTT".

Incident

Com a punt negatiu, cal destacar la suposada agressió que va patir una noia la matinada de dissabte a diumenge en un espai proper a la Festa Jove. Segons fonts veïnals, la noia, que anava en moto, va ser increpada per uns joves, que primer li van llençar un cubata i després la van agredir. La noia va ser rescatada pel seu germà i un cosí, sempre segons fonts veïnals.



Festa Jove

