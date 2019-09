Colau admet "problemes de seguretat", encara que denuncia una "campanya política"

EFE

02.09.2019 | 12:50

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha admès aquest dilluns que a Barcelona existeixen "problemes de seguretat que es poden resoldre", especialment quant a furts i robatoris, encara que ha advertit que fa més d'un any que es busca "orquestrar una campanya política" contra el govern municipal.

En declaracions a TV3, en la primera entrevista que ha concedit després de les seves vacances d'estiu, Colau ha demanat als diferents actors polítics "no jugar amb foc" i ser "molt responsables", i ha criticat l'"alarmisme" generat per PP i Ciutadans a l'hora que ha lamentat la "deixadesa intencional" de funcions que al seu judici ha dut a terme el Departament d'Interior durant els últims mesos.

"La seguretat ciutadana és per llei competència de la Generalitat", ha subratllat l'alcaldessa, que no obstant això ha dit no voler "alimentar la polèmica" amb el govern català i ha ressaltat que la Guàrdia Urbana "ha augmentat un 15 per cent les detencions".