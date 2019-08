Normalitat a El Prat durant les primeres hores de la vaga d'Iberia

EFE

30.08.2019 | 12:51

La jornada de vaga a l'aeroport de Barcelona convocada pels treballadors de terra d'Iberia, que se suma a la que mantenen de forma indefinida els vigilants de seguretat, ha arrencat amb normalitat i amb un seguiment del 14,39 per cent, segons l'aerolínia.

Durant les primeres hores del divendres, l'aeròdrom del Prat no ha registrat més cues de les habituals en el retorn de les vacances i els mostradors de les companyies aèries atenen el públic al ritme habitual, sense majors aglomeracions.

Als controls de seguretat, els vigilants dels quals estan en vaga indefinida des del 9 d'agost, tampoc han registrat incidents durant les primeres hores de l'aturada convocada per a avui i demà pels treballadors de terra d'Iberia.

La companyia assegura a més que es mantenen els serveis mínims, fixats en el 100 per cent dels vols domèstics a territoris no peninsulars, el 53 per cent dels internacionals i el 32 per cent dels peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a cinc hores de viatge.

El conflicte entre Iberia i els seus treballadors de terra ja va provocar cancel·lacions de vols el 27 i 28 de juliol i el 24 i 25 d'agost a Barcelona, i s'ha agreujat després que el dimecres la direcció i el comitè d'Iberia Airport Services no aconseguissin arribar a un acord.