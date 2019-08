Restablerta la circulació a la R4 després de la caiguda d'un cotxe a la via entre Vacarisses i Castellbell

EFE

29.08.2019 | 12:48

Tècnics d'Adif han pogut restablir a les 09.15 hores la circulació per les dues vies en el tram de la línia R4 de Rodalies entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar, una vegada retirat el cotxe, concretament un taxi, que ha bolcat aquest matí a la plataforma ferroviària. Segons han informat Bombers de la Generalitat, al voltant de les 06.45 hores, dos vehicles s'han vist implicats en un accident en aquest tram i un d'ells ha bolcat a la via del tren. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) n'ha atès els ocupants, concretament dues persones, que no han quedat atrapats a l'automòbil, després de caure a la via.

Els fets s'han produït al costat d'un pont molt estret de la carretera que va a Castellbell i el Vilar. Concretament es la zona de La Farinera, una urbanització que es terme municipal de Vacarisses i també Castellbell i el Vilar.

Malgrat el restabliment del servei, els trens han de circular amb precaució en aquest tram, la qual cosa suposa que han d'alentir la marxa per motius de seguretat, segons informa Renfe. Aquesta incidència ha provocat retards de més de 20 minuts en la circulació de la R4, unes afectacions que la companyia ferroviària espera que es vagin solucionant al llarg del matí, una vegada normalitzat el servei entre Terrassa i Manresa.

Renfe mantindrà els autobusos en aquestes dues estacions com a pla de contingència per si quan es retiri definitivament el vehicle de la zona es produís alguna afectació al servei.