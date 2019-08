Nou cas sospitós de listeriosi al Vallès

28.08.2019 | 20:37

Quatre nous casos de persones que podrien estar afectades de listeriosi per haver menjat carn entatxonada procedent d'Andalusia han aparegut a Catalunya, on la setmana passada van ser analitzats altres cinc casos sospitosos que finalment ahir les analítiques no van confirmar.

Segons ha informat el departament de Salut de la Generalitat, els quatre nous casos detectats, tots ells relacionats amb el brot d'Andalusia, han estat diagnosticats en centres sanitaris del Barcelonès (1), Gironès (1), la Garrotxa (1) i el Vallès Occidental (1), diu l'agència EFE.

En els quatre casos les persones afectades han sofert símptomes lleus, com a diarrees, algunes amb febre i unes altres no, i tots ells han menjat carn "mechada" d'Andalusia.

Els quatre casos sospitosos hauran de ser confirmats ara per les analítiques que se'ls han practicat als quatre afectats.

Aquests nous quatre casos han aparegut després que el dilluns el Departament de Salut de la Generalitat informés que els resultats de les analítiques practicades als cinc suposats casos de listeriosi detectats la setmana passada a Catalunya "no han estat prou determinants com per a confirmar cap" d'ells.

Malgrat això, Salut considera que "la situació clínica que han manifestat tots els casos porten l'Agència de Salut Pública de Catalunya a concloure i qualificar com a probable la infecció per listeriosi relacionada amb aquest brot".

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, va participar aquest dilluns a Madrid en una reunió de coordinació entre el Ministeri de Sanitat i representants territorials de salut pel brot de listeriosi originat a Andalusia que, segons els especialistes, encara generarà l'aparició de més casos.

L'origen d'aquest brot són uns lots de carn entatxonada de la marca La Mechá, elaborada per l'empresa sevillana Magrudis i distribuïda a Andalusia, Madrid, Extremadura, Castella-la Manxa i les Canàries.

A Catalunya no s'ha distribuït el producte afectat, segons l'Agència de Salut Pública, que recomana a les persones que hagin viatjat a les comunitats anteriorment citades i que hagin consumit el producte que acudeixin a un centre mèdic si presenten algun símptoma.

Segons la Generalitat, la listeriosi és una infecció causada pel microorganisme Listeria monocytogenes, el qual és un patogen oportunista que gairebé sempre afecta les persones amb una malaltia o una circumstància subjacent greu (per exemple, persones amb una immunodeficiència), les dones embarassades, els nadons i la gent gran. En la població general no sol causar malaltia. Es recomana a les dones embarassades no menjar formatges frescos o de pasta tova (feta, camembert, mascarpone, brie, mató, formatge de Burgos) si l'etiqueta especifica que han estat elaborats amb llet crua, perquè poden contenir Listèria. S'aconsella respectar les dates de caducitat dels aliments que es mantenen refrigerats, especialment, dels embotits poc curats i s'ha d'evitar patés refrigerats i peix fumat. El microorganisme pot créixer en aquests aliments.