Mor el conductor d'un cotxe en xocar amb un camió a l'Eix Transversal

EFE

28.08.2019 | 13:32

Un home de 56 anys ha mort com a conseqüència de les greus ferides que va patir ahir dimarts en xocar el turisme que conduïa amb un camió a la carretera C-25 (l'Eix Transversal) al seu pas per Sant Bartomeu del Grau, prop de Vic.

L'accident es va produir al voltant de les 06.25 hores en el punt quilomètric 170,7 de la C-25 quan, per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre un cotxe i un camió. Com a conseqüència de l'accident, el conductor del turisme va resultar ferit crític i va ser traslladat per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on ha mort en les últimes hores.

La víctima ha estat identificada com a R.A.G., de 56 anys i veí de Cardona, al Bages.

Amb aquesta víctima ja són 117 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa interurbana de Catalunya.