Dispositiu policial a Barcelona contra la delinqüència

28.08.2019 | 13:32

Agents de la Policia Nacional i de Mossos d'Esquadra van desplegar ahir un dispositiu policial al metro de Barcelona per reduir l'acció dels carteristes. L'operatiu es va saldar amb 70 persones identificades dels que un va ser detingut per un requeriment policial per furt. Una trentena més van ser traslladats a les dependències policials, per verificar la seva situació administrativa, i es van detenir 22 ciutadans estrangers de diferents nacionalitats en aplicació de la llei vigent d'estrangeria. L'acció policial va formar part de la lluita contra la delinqüència multi reincident que actua en la zona suburbana.