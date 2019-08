El 80% dels videojocs que més utilitzen els menors conté algun tipus de violència

28.08.2019 | 13:36

El 80% dels videojocs més populars entre els menors espanyols conté algun tipus de violència, segons un estudi de Qustodio en el Dia Mundial del Gamer que se celebra demà dijous. De la llista dels 10 jocs més utilitzats, "Brawl Stars", "Fortnite" i "Roblox" ocupen els primers llocs del rànquing, enfront de "Pokémon GO" i "Fifa Soccer", els dos únics jocs no violents d'aquesta classificació. Per sexes, tant nens com nenes situen a "Roblox" i "Brawl Stars" entre els tres primers del top ten. L'estudi també apunta que els menors inverteixen una mitjana de 19 minuts diaris jugant a videojocs, una xifra que augmenta fins als 24 minuts durant els caps de setmana. Les hores que es juga més als videojocs és després de l'escola i abans de sopar, encara que el 40% dels nens i nenes comença a jugar amb el mòbil o la consola només aixecar-se del llit.