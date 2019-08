No hi ha indicis de robatori violent a casa del matrimoni trobat mort a Barcelona

27.08.2019 | 04:00

Els Mossos d'Esquadra no han detectat cap indici de robatori violent a casa del matrimoni de 83 anys que va ser trobat mort dissabte en el barri de la Bordeta de Barcelona. Hi ha diverses hipòtesis, entre elles un suïcidi acordat o un cas de violència masclista. Segons van informar a EFE fonts pròximes al cas, una vegada analitzat el domicili on ahir van ser localitzats els cadàvers de la parella, amb evidents signes de violència, perd força la hipòtesi d'un robatori violent. La parella ...