Metges sense Fronteres alerta que creix "la criminalització" de l'ajuda humanitària

EFE

26.08.2019 | 16:35

El president de Metges sense Fronteres (MsF) a Espanya, David Noguera, denuncia un augment els últims anys de la "criminalització de la solidaritat" i de la "politització de l'acció humanitària" que, en la seva opinió, està començant a arrelar en una societat que sembla tendir a deshumanitzar-se.

En una entrevista amb Efe, Noguera afirma que molts governs "no tenen objeccions a assenyalar les ONG com a actors còmplices o en culpar-les de cobrar per rescatar, una cosa freqüent en zones en conflicte, però que ara estem veient a Europa amb discursos com el de Salvini".

El president de MsF a Espanya assegura que es tracta d'un fenomen que va començar fa uns cinc anys i que des de llavors "s'ha normalitzat, amb situacions i discursos que abans eren inconcebibles", i indica que "alguna cosa que ens ha de preocupar com a societat".