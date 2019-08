Marxa per identificar punts insegurs per a les dones

matadepera

Redacció

24.08.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Matadepera i diferents entitats del municipi tenen previst fer una marxa exploratòria per detectar els punts insegurs per a les dones. Es farà de cara a la propera Festa Major.Arran de l'elaboració del protocol municipal per a espais lliures de sexisme, violències sexuals vers les dones i LGTBIfòbia a Matadepera, la regidoria de Benestar Social inicia una nova campanya de cara a la propera Festa Major amb l'objectiu de sensibilitzar i prevenir possibles agressions masclistes, ...