Catalunya i Barcelona ja superen tots els homicidis registrats el 2018

Succesos

14.08.2019 | 12:40

Un total 47 persones han estat víctimes d'homicidis o assassinats a Catalunya en el que portem d'any, tretze d'elles a Barcelona, amb el que ja se superen les 44 morts violentes que va haver-hi a la comunitat, de les quals deu a Barcelona, al llarg de tot 2018, segons dades recollides per Efe. En concret, fins a juny d'aquest any es van produir a Catalunya 37 homicidis o assassinats consumats, segons dades consultades per Efe a partir de l'estadística de criminalitat dels Mossos d'Esquadra, als quals se sumen altres deu registrats al juliol i agost, amb el que la xifra de víctimes s'eleva fins a 47, tres més que en tot l'any passat.

A Barcelona ciutat va haver-hi sis morts criminals fins a juny, segons la web oberta dels Mossos amb estadística delincuencial, als quals van seguir altres cinc casos el mes de juliol passat i altres dos a l'agost, l'últim d'ells confirmat aquest dimarts: el d'una dona el cadàver de la qual va ser localitzat ahir a Can Tunis.

D'aquesta forma, a Barcelona s'han registrat 13 víctimes violentes fins a aquest mes d'agost, davant les deu que va haver-hi en tot 2018, segons dades de la Secretaria d'Estat de Seguretat.