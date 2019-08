La cancel·lació d'un vol a Egipte deixa a terra a 177 passatgers al Prat

Turisme

13.08.2019 | 14:01

Els 177 passatgers d'un avió amb destinació a Luxor (Egipte) es van quedar ahir a terra a l'aeroport de Barcelona, després que per motius tècnics l'aerolínia Nesmar Airlines, que operava el vol, decidís suspendre'l.

Els viatgers d'aquest vol xàrter tenien programada la sortida per a primera hora de la tarda, encara que la companyia va anar retardant l'hora d'enlairament, fins que ja de nit va anunciar la seva cancel·lació, la qual cosa va provocar l'enuig del passatge, que va denunciar la falta d'informació.

Un dels viatgers, Juan González, de Sevilla, ha explicat a TV3 que l'aerolínia va anar "marejant la perdiu" des de les quatre de la tarda fins que a última hora del dia els va comunicar la suspensió del vol, sense donar-los una alternativa.

Una altra viatgera, Sandra Carbó, ha indicat que el personal d'Aena els va dir que uns operaris havien danyat l'avió en col·locar l'escala d'embarqui i que aquest incident havia fet que fora impossible volar.

Els passatgers han passat la nit a Barcelona, a l'espera de saber si en les pròximes hores podran volar a Egipte, on tenen contractat un paquet vacacional que a algunes famílies, com la de Jorge Espil, els ha costat més de 10.000 euros.