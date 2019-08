Open Arms subratlla que entrar en port sense permís seria "l'últim recurs"

12.08.2019 | 12:04

Open Arms ha assenyalat aquest diumenge que la possibilitat que el seu vaixell atraqui en un port sense permís per motius humanitaris és "l'últim recurs" pel qual optarien en una situació d'emergència extrema.

El vaixell de l'ONG espanyola ha complert ja onze dies amb 160 persones a bord enfront de l'illa de Lampedusa, a Itàlia, a l'espera que se li permeti desembarcar, després de les negatives dels governs italià i maltès.

Mentrestant, en el Mediterrani Central, Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterrani han rescatat amb el Ocean Viking a altres 81 persones enfront de les costes de Líbia. Aquesta ha estat la tercera operació de salvament en tres dies, que eleva a 251 la xifra de rescatats.

MSF ha indicat en un comunicat que el grup es trobava en una barca de goma poc apta per a la navegació.

el fundador de l'ONG Open Arms, Óscar Camps, ha dit en una entrevista a RAC1: "L'estabilitat emocional a bord del Open Arms comença a ser difícil. Ens veurem obligats a entrar a port per motius humanitaris, amb totes les traves administratives i judicials que pot comportar".

Fonts de l'ONG han volgut matisar després aquestes declaracions i han assegurat: "La nostra obligació és cuidar als immigrants rescatats i resistir, entrar en un port sense permís per motius humanitaris seria l'últim cartutx, mai posarem en perill la vida de les persones a bord".