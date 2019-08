El 112 ha rebut fins a aquest matí 432 avisos per les pluges

Nit de tempestes

12.08.2019 | 12:05

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 10.00 hores un total de 432 trucades per 313 incidències relacionades amb les fortes pluges que han caigut en les últimes hores a Catalunya i que han provocat inundacions de baixos i carrers i talls de carreteres i de vies de tren.

La majoria d'avisos s'han fet des de la comarca del Garraf (178) i més concretament des del municipi de Vilanova i la Geltrú (131), el més afectat.

Altres comarques en les quals les intenses pluges han motivat avisos han estat el Baix Llobregat (125), el Baix Penedès (51), Tarragonès (28) i el Barcelonès (13), segons l'últim balanç facilitat pel 112.

Les tempestes no han causat ferits, encara que han provocat nombroses inundacions i problemes de mobilitat en bona part de Catalunya.

Renfe ha restablert a les 09.10 hores d'avui la circulació per les dues vies entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, després que les fortes pluges obliguessin a tallar el trànsit ferroviari a la zona.