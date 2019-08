Torna la Festa de Sant Llorenç al cim de La Mola 

matadepera >

rubí >

10.08.2019 | 04:00

La Comissió de Sant Llorenç, de la Parròquia de Sant Joan, organitza avui, dissabte, la Festa de Sant Llorenç. El Mossèn Joan Artur Boardman conduirà la missa que se celebrarà a les 11 del matí al Monestir de La Mola. Enguany seran les dones qui portaran la figura del Sant a les seves espatlles. Durant la festa, es repartiran els goigs renovats i, en acabat, hi haurà un tast de coca i vi bo per a tothom. L'ADF de Matadepera oferirà un servei de transport entre Can Robert i Can Poble per ...