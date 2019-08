Puigneró defensa que la relació amb el Govern espanyol ha de ser d'interès

EFE

09.08.2019 | 10:26

El conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, considera que la relació amb el Govern espanyol ja "no pot ser de confiança, sinó d'interès", i ha afegit que la primera investidura de Pedro Sánchez es va facilitar "gratis", però la confiança ara "s'ha perdut". "Si ells creuen que cal tornar a aquest camí, primer s'han de guanyar la confiança. Nosaltres no actuarem gratis per a afavorir l'estabilitat de l'Estat", ha assegurat a Efe, en ser preguntat sobre el segon debat d'investidura de Sánchez.

Puigneró, que està afiliat al PDeCat però que és un dirigent polític en l'òrbita de l'expresident Carles Puigdemont, considera "incomprensible" que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, pretengui resoldre el problema de Catalunya "sense comptar amb la participació de l'espai polític de JxCat, que és el que més alcaldies té a Catalunya i el que presideix el Govern". "Em sembla d'una miopia i d'una frivolitat política no voler ni asseure's amb aquest espai polític si vol solucionar el seu problema d'inestabilitat a Espanya", ha afegit.