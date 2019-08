Paluzie (ANC) demana recuperar unitat independentista amb vista a la sentència

EFE

09.08.2019 | 10:22

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha demanat avui recuperar la unitat independentista amb vista a la sentència del judici del 'procés', ha precisat que la relació de la seva entitat amb ERC "és correcta" i ha negat que l'Assemblea pretengui convertir-se en un altre partit.

En unes declaracions a SER Catalunya, Paluzie ha puntualitzat sobre aquesta última qüestió que l'ANC té prohibit en els seus estatuts convertir-se en un partit, i ha explicat que, en contra de la percepció que pugui tenir algun partit sobre la forma d'actuar de la seva entitat, "mantenim la neutralitat". "Som una entitat associativa que té un objectiu polític, aconseguir la independència, i entre altres coses, fer pressió sobre els partits polítics sobiranistes i independentistes", ha explicat la presidenta de l'ANC.

Sobre el malestar expressat per ERC, Paluzie ha apuntat que, "depèn del moment i de l'estratègia adoptada, l'ANC pot molestar o incomodar a un partit o un altre", però ha volgut deixar clar que si hi ha socis de la seva entitat que insulten a dirigents d'ERC en alguna manifestació "és un fet aïllat al qual l'ANC no dona suport en absolut".