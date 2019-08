Baixa el nombre de rescats a la muntanya

07.08.2019 | 17:24

Els primers set mesos de l'any ha baixat el nombre de rescats de muntanya efectuats pels Bombers de la Generalitat respecte al mateix període de l'any passat. Tot i que en els darrers anys (des del 2014) s'està registrant un augment dels serveis de salvament i rescat en l'àmbit natural, sembla que aquests primers mesos hi ha hagut un canvi. Encara queden, però, 5 mesos perquè finalitzi 2019 per saber si aquesta tendència es ratificarà o no en acabar l'exercici. Tot i això, les dades de Bombers dels primers set mesos de l'any mostren que el 2019 s'han fet menys serveis d'aquest tipus respecte les últimes tres temporades.

Hi ha una dada, malgrat tot, que resta invariable. A l'estiu és quan els Bombers tenen més activitat per fer salvaments i rescats de persones en el medi natural; és a dir, en rius, platges i en zones de muntanya (excursionisme, escalada, curses, etc). Els rescats de muntanya són, precisament, els més habituals, seguits de les recerques de persones. Aquest estiu són els que han registrat un major increment en relació als primers 5 mesos de l'any. Al juny, per exemple, s'ha fet un 70,8% més de rescats de muntanya respecte al mes anterior. I, al juliol, un 120% més, també respecte al maig. Els caps de setmana és l'altre moment àlgid de serveis al medi natural. D'altra banda, les hores en les quals els Bombers efectuen més salvaments i recerques són entre les 12.00 hores del migdia i les 18.00 hores de la tarda.

Avui, els Bombers han aprofitat un exercici de rescat en paret al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac per recordar els consells de seguretat per als diferents tipus d'activitats d'esport o de lleure que es practiquen a l'àmbit natural. És molt important per evitar riscos a la muntanya planificar detalladament l'activitat que pensem fer, prenent especial cura amb el temps que ens ocuparà, anar amb l'equipament adequat i informar-nos de la previsió meteorològica. Han estat acompanyats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), amb qui han recomanat extremar les mesures d'autoprotecció a l'hora de realitzar aquestes activitats davant l'elevat nombre de serveis que es produeixen especialment durant els mesos d'estiu, que és quan hi ha més afluència de persones a la muntanya.