Rècord de passatgers als autobusos públics

06.08.2019 | 12:41

Nou rècord de viatgers als transports públics catalans. Segons dades de l'ATM de Barcelona, durant el primer semestre de l'any s'han realitzat en aquesta demarcació 540,9 milions de viatges, un 3,4% més que en el mateix període de l'any anterior. Els increments de viatgers s'han produït en totes les modalitats de transport.

El mode de transport que més creix percentualment és l'autobús de gestió indirecta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests serveis han transportat 50,9 milions de persones, 3,3 milions més que en el mateix període de 2018. Això suposa un increment del 7,0%.

Segons Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport en funcions de l'AMB, això ha estat possible gràcies a l'increment de l'oferta de bus metropolità, que compta amb 130 nous vehicles de baixes emissions i 20 noves línies Exprés i Metrobús. A més, s'ha reduït el preu d'alguns trajectes gràcies a la implantació de la tarifa metropolitana.

El segon mode de transport públic que més creix són els autobusos que gestiona la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya (DGTM). Aquests autobusos han captat 21,2 milions de passatgers, que representa un augment del 6,3% respecte el primer semestre de 2018. En total s'han realitzat 1,3 milions de viatges més en aquest mode.

Els autobusos urbans dels municipis de l'àmbit de Barcelona també han experimentat increments del passatge durant el primer semestre del 2019. Aquests serveis han transportat 0,6 milions de passatgers més, que suposa un creixement del 2,9%. En total, han viatjat en aquests autobusos 22,9 milions de persones.

José María Chavarría, president de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV), ha valorat molt positivament aquests resultats. Ha destacat que "l'autobús és el mitjà de transport que més creix perquè quan es milloren els serveis i s'augmenta l'oferta els usuaris l'utilitzen més". També ha indicat que "l'autobús és un mitjà de transport flexible, ja que requereix una inversió molt més petita que els modes ferroviaris i dóna servei a llocs on el tren no pot arribar".

Tanmateix, José Maria Chavarría ha recordat "la necessitat de treballar amb contractes de més llarg termini amb les administracions titulars dels serveis ja que això donaria una major seguretat a les empreses operadores a l'hora de fer front a inversions de millora, com ara la renovació de flotes".