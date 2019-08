El Govern pagarà un 30% de l'extra de 2013 als funcionaris "com tard" a l'octubre

EFE

06.08.2019 | 10:36

La Generalitat preveu abonar als seus funcionaris un 30% de la paga extra pendent de 2013 "com tard" en la nòmina d'octubre. En declaracions a Efe, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha avançat que aquesta és la data que maneja l'administració per a complir amb el segon pagament de l'extra de 2013 pactada amb els sindicats, atès que ja han rebut un primer 10% d'aquesta paga. El pagament d'aquest 30% pendent comportarà un desemborsament de 161,4 milions d'euros per part de la Generalitat, que compta amb més de 200.000 treballadors públics.

El passat 11 de desembre la Generalitat i els sindicats CCOO, UGT i USOC van pactar un calendari de retorn de les pagues extra de 2013 i 2014 a canvi de desconvocar la vaga prevista per al 12 de desembre. Totes dues parts van acordar retornar aquestes dues pagues en un termini de quatre anys -que es podria fins i tot escurçar a tres-, en lloc dels vuit anys inicialment previstos. Segons l'acord aconseguit, en l'exercici 2019 s'abonaria el 40% de la paga extra de 2013, mentre que el 60% restant es percebria en 2020. Quant a la paga de 2014, es va acordar que, en cas de no poder-se percebre sencera en 2021, s'abonaria un 55% de l'import aquest any i el restant 45% el 2022.