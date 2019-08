Cs tatxa a Iceta de "socorrista del procés" i tem una coalició PSC-JxCat

EFE

06.08.2019 | 10:42

La portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, ha acusat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, d'actuar com a "socorrista del procés" amb el seu oferiment al president Quim Torra per a negociar els pressupostos a Catalunya, la qual cosa, diu, pot ser l'avantsala d'una futura coalició de govern PSC-JxCat.

En declaracions a Efe, Roldán ha mostrat la seva desconfiança pel gest d'Iceta a Torra en l'últim ple del Parlament abans de l'aturada estiuenca, en el qual es va oferir a explorar un possible acord sobre els pressupostos per a 2020, després que en els dos últims anys el Govern hagi hagut de prorrogar-los per falta de suports. Per a Roldán, darrere d'aquesta oferta es podria amagar la voluntat de PSC i JxCat de repetir el pacte de la Diputació de Barcelona en un futur govern de la Generalitat.

Roldán ha descartat que amb aquesta mà estesa el PSC "busqui tancar ferides amb l'independentisme" i ha assenyalat que el que pretenen els socialistes amb aquest moviment és complir els seus propis "objectius polítics". "Ja ho hem vist amb (el president en funcions, Pedro) Sánchez, que li és igual amb qui pactar mentre es mantingui en el poder. Ho hem vist amb el PSC també en molts municipis i a la Diputació de Barcelona, on ha preferit pactar amb un fugat de la justícia. Aquest pacte potser és la idea que tenen al cap Iceta i Torra de cara al futur govern de la Generalitat", ha afegit.