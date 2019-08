Endesa renova la subestació elèctrica de Rubí per millorar el servei a la comarca

05.08.2019 | 15:19

Endesa ha invertit 100.000 euros per reformar tecnològicament la subestació de Rubí amb l'objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a 28.056 clients repartits entre vuit municipis del Vallès Occidental, entre els que es troba Terrassa, i de la comarca del Baix Llobregat.

En concret, l'actuació ha consistit a substituir els equips encarregats de protegir un dels transformadors de la instal·lació per uns de nova tecnologia, avançada i d'última generació. Aquests dispositius són els responsables de desconnectar el transformador, com a mesura preventiva, en cas de produir-se qualsevol pertorbació aliena a la xarxa, com, per exemple, condicions meteorològiques adverses, vandalisme o impactes d'elements estranys. Alhora, s'augmenta la seguretat i la informació del subministrament elèctric i la seva solidesa, ja que es pot reconnectar a distància o automàticament quan la pertorbació desapareix.

Aquesta actuació beneficiarà un total de 8 municipis del Vallès Occidental i Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Molins de Rei, El Papiol, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Terrassa.