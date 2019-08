Partida de 260 mil euros per a modernitzar els polígons

viladecavalls

Redacció

03.08.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Viladecavalls disposarà d'una partida de 260 mil euros per a realitzar millores en la mobilitat i eficiència energètica dels polígons industrials. La iniciativa, aprovada en l'últim ple, es portarà a terme gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació -en el marc del programa complementari de modernització dels polígons- per valor de 212.610 euros. A més, en el ple es va aprovar una modificació de crèdit per utilitzar 47.389 euros del romanent de tresoreria que completi ...