58 nous pisos de lloguer protegit a partir de setembre

sant cugat

Redacció

03.08.2019 | 04:00

L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla (ERC), va visitar recentment una promoció de 58 habitatges de protecció oficial (HPO) en règim de lloguer general que s'ha construït al barri de Can Mates, entre els carrers de Vallseca i Benet de Moxó, i que es lliuraran el pròxim mes de setembre.Aquests pisos són de promoció privada -han estat construïts per l'empresa Vielsa- i seran gestionats per l'empresa pública municipal Promusa. Això significa que els habitatges s'han adjudicat mitjançant un ...