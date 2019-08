Cuixart demana unitat a l'independentisme perquè "només avançarem junts"

EFE

02.08.2019 | 12:45

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet una crida a la unitat de l'independentisme, que aquesta setmana ha viscut episodis de divisió entre partits i entitats sobiranistes, perquè, indica en una carta als socis de l'entitat, "només avançarem si ho fem junts". Cuixart, que es troba a la presó a l'espera de la sentència que ha de dictar el Tribunal Suprem després del judici pel procés, indica en la carta, dirigida als més de 172.000 socis de l'entitat, que "la repressió busca dividir als que lluiten" i que "l'Estat pretén que ens desmobilitzem i caiguem en la frustració". En aquest sentit, el president d'Òmnium demana "un esforç, tant individual com col·lectiu, per a mantenir una actitud de respecte i empatia d'uns cap als altres". "Només avançarem si ho fem junts i no ens deixem a ningú pel camí", adverteix Cuixart, que insta als socis d'Òmnium a "continuar mostrant que som un país de grans consensos"