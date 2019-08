Vacarisses, de Festa Major

01.08.2019 | 18:14

Vacarisses va iniciar ahir la seva Festa Major, que tindrà continuïtat fins diumenge. Aquesta celebració es va inaugurar ahir al matí amb el concurs infantil de pintura ràpida. Hi va participar un total de 61 infants. El jurat va estar format per dos pintors locals, Joan Sala i Helena Kotnik, i una representant de LandART Vacarisses, Anna Soto. L'altra activitat programada ahir al matí va ser un torneig d'escacs intergeneracional, organitzat pel Casal de la Gent Gran i la Biblioteca El Castell, i dinamitzat per Guerau Orús, professor del taller d'escacs que es fa durant el curs escolar. Després va ser el torn del pregó i l'elecció de la pubilla i l'hereu, pas previ a una gran fideúa popular. Aquesta nit, a les 10, està prevista la nit d'havaneres amb Neus Mar. El consistori servirà el rom cremat a la mitja part de la cantada. Cal recordar que durant les nits de divendres, dissabte i diumenge hi haurà un "punt lila" ubicat a la zona de la festa.