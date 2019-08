S'entrega als Mossos l'home que va segrestar i agredir a la seva exparella a Girona

EFE

01.08.2019 | 12:29

L'home que el passat cap de setmana va segrestar i va agredir a la seva exparella al massís gironí dels Gavarres es va entregar anit a la comissària dels Mossos d'Esquadra de Girona, on va quedar detingut, ha informat una portaveu d'aquest cos policial.

La dona va ser segrestada per aquest home diumenge passat, dia 28, i traslladada a una zona boscosa del massís, on el seu agressor la va lligar, la va retenir durant hores i la va agredir amb un objecte punxant, encara que, en un moment en què el segrestador es va absentar, va aconseguir deslligar-se i fugir del lloc a peu. La víctima va arribar caminant fins a la localitat de Quart, on va ser auxiliada per uns veïns i traslladada després a l'Hospital Trueta de Girona.

Després de presentar-se denúncia per aquests fets, els Mossos estaven buscant a l'agressor per a procedir a la seva detenció.