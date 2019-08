Obres del Corredor Mediterrani entre Castellbisbal i Martorell

Castellbisbal

Redacció

01.08.2019 | 04:00

Adif inicia aquest mes d'agost la primera fase de les obres per a la implantació de l'ample internacional en el tram de via Castellbisbal-Martorell, en el marc del projecte del Corredor Mediterrani a Catalunya, que tindran un pressupost d'execució superior als 64 milions d'euros.Aquesta fase de les obres, que no generen afeccions al trànsit de viatgers, consisteix en la renovació de via del ramal d'accés a la factoria de Seat a Martorell i en l'inici dels ...