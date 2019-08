Denuncien la denegació d'ajuda psicològica pels atemptats del 2017

EFE

01.08.2019 | 12:29

La Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT) ha denunciat que un 82 per cent de les sol·licituds d'afectats pels atemptats del 17 i el 18 d'agost de 2017 a Catalunya, en la seva majoria per atenció psicològica, han estat denegades pel Ministeri de l'Interior.

L'entitat ha criticat que les denegacions "sovint es fonamenten en arguments que no són coherents amb els criteris clínics i mereixen una reflexió profunda per part de les administracions corresponents".

La UAVAT es va constituir arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) i està composta per psicòlegs clínics, forenses, psiquiatres i professionals experts en l'atenció a víctimes d'accions terroristes i grans catàstrofes, en col·laboració amb institucions i organitzacions com l'Associació 11-M d'afectats pel terrorisme.