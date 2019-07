Sardanes aquesta nit amb la cobla Ciutat de Terrassa 

Matadepera

31.07.2019 | 04:00

L'Agrupació Sardanista La Mola organitza avui a les deu de la nit a la plaça del Casal de Cultura una nova ballada de sardanes del cicle de "Sardanes a l'Estiu". Actuarà la cobla Ciutat de Terrassa. Es tracta de l'audició que es va suspendre el passat dia 17 a causa de la pluja i que es recupera avui.

Diputació i BBVA han signat amb l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, un crèdit per valor de 4,3 milions d'euros. Aquest mateix any s'ha signat l'acord entre la Diputació i BBVA per impulsar el Programa de Crèdit Local 2019-2020, que permet als consistoris reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions.

L'Aeroport de Sabadell tindran a partir del 20 de setembre nou director. Així, Juan Crespo assumeix la direcció de l'Aeroport de Reus i cessa com a director de l'Aeroport de Sabadell, on serà rellevat per José Andrés Domínguez.