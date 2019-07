Els exconsellers d'ERC Simó i Huguet es plantegen no anar a manifestació de l'11-S

EFE

31.07.2019 | 12:17

Els exconsellers d'ERC Josep Huguet i Anna Simó es plantegen no acudir a la manifestació independentista de l'11 de setembre a Barcelona, després que el secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) hagi decidit que els polítics que acudeixin a ella no formin part de la "zona de convidats".

L'ANC, organització convocant de la manifestació, ha elevat els últims dies les crítiques cap als partits sobiranistes, i així la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, va avisar en una recent carta que incrementarà "el to d'exigència" cap als partits perquè "prioritzin l'objectiu de la independència i abandonin les lluites partidistes".

Al seu compte de Twitter, l'exconseller per ERC Josep Huguet ha escrit: "No aniré a una manifestació que per primera vegada un grup d'exaltats vol convertir en un aquelarre purificador contra els traïdors". "O bé abans de l'11-S aquesta música antipartits, i especialment antiERC, para o 'bon vent'. I porto manifestant-me des d'inicis dels 70", conclou el missatge d'Huguet.

La també exconsellera d'ERC Anna Simó ha donat suport a la decisió d'Huguet dient-li: "Fa dies que he pres la mateixa decisió, després de més de 30 anys".