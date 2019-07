Primer centre a Catalunya d'atenció immediata a menors

Sant Cugat

Redacció

30.07.2019 | 04:00

El Govern ha posat en marxa el primer centre d'atenció immediata a menors estrangers no acompanyats, els denominats "menas", amb capacitat per a atendre 50 d'ells, en un edifici condicionat situat al parc de Collserola, en terme municipal de Sant Cugat.L'atenció als menors serà provisional, com a màxim de 24 a 48 hores, a l'espera de ser reassignats a algun dels centres del sistema de protecció, on tindran una residència més estable, ...