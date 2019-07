El Govern demana un Executiu central "estable" per encarar el "diàleg"

EFE

30.07.2019 | 12:25

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha lamentat aquest dimarts que a Espanya no existeixi una "cultura de la coalició" i sí una "incapacitat política" per a posar-se d'acord, i ha urgit a que es conformi un Executiu "estable" amb el qual encarar el "diàleg" sobre Catalunya. En declaracions a RNE, Budó ha sostingut que és "absolutament necessari i urgent" que a Moncloa hi hagi un president que no estigui en funcions per a poder així "establir aquest diàleg i afrontar la realitat que hi ha en aquest moment".

No obstant això, s'ha mostrat escèptica que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, sigui reelegit cap de l'Executiu abans del 10 de novembre, data en la qual es convocarien unes hipotètiques eleccions. I és que Budó veu a Sánchez "segrestat pels partits del 155", en referència a PP i Ciutadans, amb els qui lamenta que no vulgui "acabar de trencar".