Una de cada cinc persones amb hepatitis C ho desconeix 

30.07.2019 | 04:00

Unes 30 mil persones estan infectades amb el virus de l'hepatitis C (VHC) a Catalunya, però una de cada cinc (un 20%) el desconeix, segons dades d'un estudi de l'Hospital Clínic facilitats ahir per la consellera de Salut, Alba Vergés. La xifra de les 30 mil persones infectades pot incrementar-se encara més, fins a unes 50 mil, si se sumen col·lectius de població vulnerable, com els drogoaddictes o immigrants no vinculats al sistema sanitari, va precisar Vergés. Aquestes van estar facilitades ...