Barcelona posa cèrcol al "top manta"

EFE

30.07.2019 | 04:00

La Guàrdia Urbana de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària es van desplegar ahir en diversos punts de la capital catalana, especialment a la Barceloneta, per a saturar l'espai amb presència policial en un dispositiu per a evitar la instal·lació de venedors ambulants no autoritzats.

Segons fonts policials, aquest dispositiu, liderat per la Guàrdia Urbana de Barcelona, pretén evitar la venda ambulant, impedir l'ocupació intensiva de la via pública per part dels "manteros" i garantir la seguretat pública i el lliure ús de l'espai públic i privat.

Com en altres dispositius semblants, desenes d'agents dels tres cossos estan duent a terme una saturació policial dels espais habituals utilitzats pels manteros, especialment en la zona entre la plaça de Pau Vila i el passeig de Joan de Borbó, en el barri de la Barceloneta.

Aquest dispositiu està liderat per la Guàrdia Urbana de Barcelona, cos competent en la matèria, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, que també donen suport a la Policia Portuària, desplegada en la zona portuària.

El tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va detallar ahir que el dispositiu policial desplegat per a evitar la instal·lació de venedors ambulants es desplegarà "sine die" i de forma "permanent" i comptarà amb un centenar d'agents.