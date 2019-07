Sant Cugat, entre les 25 poblacions més cares d'Espanya

29.07.2019 | 13:27

Sant Cugat es troba entre els 25 municipis més cars per comprar un habitatge. Concretament, està al lloc número 21, just per darrere d'altres dos localitats de Barcelona i una de Mallorca com són Sitges, Sant Just Desvern i Canyamel. Per darrere de Sant Cugat, apareixen altres dos municipis catalans com són Castelldefels i Arties (Lleida), segons el rànquing elaborat pel portal immobiliari idealista.com.

Comprar un pis a Sant Cugat costa 3.470 euros/m?2;, sent una de les 25 localitats més cares d'Espanya i una de les 15 que té preus per sobre dels 4.000 euros/m?2;. Municipis de les Illes Balears copen els primers llocs d'aquesta estadística. De fet, 7 de les 10 localitats més cares per comprar un immoble es troben a les Balears.