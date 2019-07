Cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes, amb cinc morts

EFE

29.07.2019 | 12:58

Cinc persones, entre elles una nena de 3 anys, han perdut la vida en tres accidents mortals ocorreguts aquest cap de setmana a les carreteres catalanes i eleven a 98 el nombre de víctimes mortals per accidents a Catalunya des del gener, segons el Servei Català de Trànsit.

El primer dels accidents va ocórrer dissabte al migdia a la C-12 al seu pas per Xerta (Tarragona), en xocar frontalment dos vehicles i morir el conductor d'un d'ells, un home de 30 anys, i la seva filla de 3, que pel que sembla viatjava sense subjecció al seient posterior. Una tercera persona que anava en aquest vehicle va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir unes hores després.

El segon dels sinistres mortals es va produir al voltant de les 20 hores del dissabte a l'AP-7, a l'altura de Sant Celoni (Barcelona), i en ell va morir un home de 51 anys que va perdre el control del vehicle que conduïa i va donar diverses voltes de campana.

El tercer accident va tenir lloc sobre les 5.30 hores d'ahir diumenge a la N-II, a Sant Pol de Mar (Barcelona), on un motorista de 47 anys va caure del vehicle en sortir de la via. La víctima va morir poc després a l'Hospital de Can Ruti, a Badalona.