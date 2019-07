Roldán s'imposa a les primàries i serà la candidata de Cs

Redacció EFE

27.07.2019 | 04:00

La portaveu de Ciutadans al Parlament i al Senat, Lorena Roldán, ha guanyat les primàries del partit taronja amb el 86,6 per cent dels vots emesos, i serà per tant la candidata d'aquesta formació a presidir la Generalitat de Catalunya en els pròxims comicis autonòmics, amb data encara sense determinar.Roldán va superar totalment a les candidatures competidores, en total onze, formades per militants de la base de la formació taronja. La ...