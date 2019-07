Les Curses Muncunill de festa major arriben als seus 40 anys de vida

Rellinars

A. Losada

26.07.2019 | 04:00

Rellinars comença avui la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge. Una de les activitats més destacades és la celebració enguany dels 40 anys de les Curses Muncunill, tot un clàssic de les festes i impulsades per la família del mateix cognom.Les Curses Muncunill, que comprenen diferents categories en modalitat masculina i femenina, es portaran a terme demà a partir de les cinc de la tarda. Una vegada finalitzades les proves, els participants podran gaudir, com cada any, d'una ...